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Признаков ввода белорусских войск в Украину не наблюдается, - Пентагон

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Суббота 12 марта 2022 01:06
Признаков ввода белорусских войск в Украину не наблюдается, - Пентагон Джон Кирби (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны США пока не располагает доказательствами присутствия в Украине белорусских вооруженных формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление спикера Пентагона.

В Министерстве обороны США заявили, что пока не располагают доказательствами присутствия в Украине белорусских вооруженных формирований. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне спикер оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы переместились внутрь Украины", - отметил спикер Пентагона. Он также отметил, что американское военное ведомство не отслеживает признаки неизбежного вторжения белорусских сил на украинскую территорию. Однако исключать введения белорусской армии в будущем нельзя.

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