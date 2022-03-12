ru ua
Сб, 12 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ознак введення білоруських військ в Україну не спостерігається, - Пентагон

Новость на русском →
Субота 12 березня 2022 01:06
Ознак введення білоруських військ в Україну не спостерігається, - Пентагон Джон Кірбі (Фото: twitter.com)
Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ спікера Пентагону.

У Міністерстві оборони США заявили, що поки не мають доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань. Про це заявив на брифінгу в Пентагоні спікер оборонного відомства Джон Кірбі.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або сили перемістилися всередину України", - зазначив речник Пентагону. Він також зазначив, що американське військове відомство не відстежує ознаки неминучого вторгнення білоруських сил на українську територію. Однак виключати введення білоруської армії в майбутньому не можна.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
Сенат США підтримав закон про виділення Україні 13 млрд доларів,- Байден
DAILY
Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Ігор Терехов: Не знаю, що в голові у Путіна. Але Харків мужньо стоїть