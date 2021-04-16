Признаков подготовки к наступлению России нет, она сейчас демонстрирует силу, - штаб ООС

Командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев заявил, что стягивание российских войск к украинской границе является демонстрацией силы со стороны Москвы. Пока украинские военные не видят признаков подготовки России к наступлению.
Об этом шла речь в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Как пояснил Наев, для того, чтобы начать наступление, Россия должна сначала создать возле украинской границы ударные группы. Сейчас таких групп вблизи территории Украины нет.
"Для (наступления - ред.) возле границы должны быть созданы ударные группы, то есть войска должны быть выстроены в боевой порядок и приготовиться к наступлению. Сейчас таких признаков нет, не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются - демонстрация силы", - отметил он.
Напомним, в апреле стало известно, что Россия стягивает к украинской границе войска. Это началось параллельно с обострением ситуации на Донбассе. В то же время в разведке предупреждали, что Россия может пойти в наступление, чтобы продвинуться вглубь территории Украины.
По последним данным Минобороны Украины, вблизи восточной украинской границы уже более 100 тысяч российских войск.
В украинском Минобороны также не исключают, что Россия может напасть со стороны Крыма, чтобы решить вопрос с водоснабжением.
-