Есть признаки, что Путин самоизолируется и наказывает своих советников, - Байден

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что президент России Владимир Путин самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников. Однако, он добавил, что у США нет веских доказательств.

У Байдена спросили, насколько сильно советники дезинформируют российского президента, он ответил:

"Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, - я не говорю это с уверенностью - он, кажется, самоизолируется, и есть некоторые признаки того, что он, хм, уволил ли поместил под домашний арест некоторых своих советников".

Представители правительства США на этой неделе выразили уверенность в оценке разведки, которая указывает на то, что военные советники ввели Путина в заблуждение относительно успеха российских военных во время войны, которая длится уже более месяца.

Байден также отметил, что он "скептически настроен" на то, что Путин выведет все свои силы с окраин украинской столицы Киева. Он отметил, что пока нет веских доказательств.

Однако Байден добавил, что есть доказательства того, что Путин "наращивает свои силы на Донбассе в Украине.