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Есть признаки, что Путин самоизолируется и наказывает своих советников, - Байден

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Четверг 31 марта 2022 22:13
Есть признаки, что Путин самоизолируется и наказывает своих советников, - Байден Президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что президент России Владимир Путин самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников. Однако, он добавил, что у США нет веских доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

У Байдена спросили, насколько сильно советники дезинформируют российского президента, он ответил:

"Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, - я не говорю это с уверенностью - он, кажется, самоизолируется, и есть некоторые признаки того, что он, хм, уволил ли поместил под домашний арест некоторых своих советников".

Представители правительства США на этой неделе выразили уверенность в оценке разведки, которая указывает на то, что военные советники ввели Путина в заблуждение относительно успеха российских военных во время войны, которая длится уже более месяца.

Байден также отметил, что он "скептически настроен" на то, что Путин выведет все свои силы с окраин украинской столицы Киева. Он отметил, что пока нет веских доказательств.

Однако Байден добавил, что есть доказательства того, что Путин "наращивает свои силы на Донбассе в Украине.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден не ответил на вопрос о готовности США обеспечить безопасность Киеву.

Также мы писали, что Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России.

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