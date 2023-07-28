Призначено нового начальника поліції Києва

Новим начальником головного управління Національної поліції у місті Києві став полковник поліції Дмитро Шумейко. Сьогодні його голова Нацполіції Іван Вигівський представив колективу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Нацполіції в Telegram .

Досі Шумейко був тимчасовим виконувачем обов’язків керівника столичного главку.

"Я бачив Дмитра Олександровича у найскладніші моменти для столиці, навіть під час обстрілів Києва він проявив себе як професійний відповідальний керівник, одним з перших був на місцях прильотів. Під його керівництвом поліцейські діяли чітко та злагоджено, усі докази воєнних злочинів належним чином зафіксовані", - сказав Вигівський.

Своєю чергою Шумейко подякував міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку та голові Нацполіції за довіру та підтримку.

"Я впевнений, що колектив поліції Києва упорається з усіма викликами і поставлені завдання будуть виконані", - сказав Шумейко.

Нагадаємо, у середині липня Кабмін призначив Івана Вигівського головою Національної поліції.

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