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Назначен новый начальник полиции Киева

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Пятница 28 июля 2023 19:34
Назначен новый начальник полиции Киева Фото: новый начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко (t.me/UA_National_Police)
Автор: Валерия Полищук

Новым начальником главного управления Национальной полиции в городе Киеве стал полковник полиции Дмитрий Шумейко. Сегодня его глава Нацполиции Иван Выговский представил коллективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции в Telegram.

До сих пор Шумейко был временным исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", - сказал Выговский.

В свою очередь Шумейко поблагодарил министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Нацполиции за доверие и поддержку.

"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", - сказал Шумейко.

Напомним, в середине июля Кабмин назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции.

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