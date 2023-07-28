Назначен новый начальник полиции Киева

Новым начальником главного управления Национальной полиции в городе Киеве стал полковник полиции Дмитрий Шумейко. Сегодня его глава Нацполиции Иван Выговский представил коллективу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Нацполиции в Telegram .

До сих пор Шумейко был временным исполняющим обязанности руководителя столичного главка.

"Я видел Дмитрия Александровича в самые сложные моменты для столицы, даже во время обстрелов Киева он проявил себя как профессиональный ответственный руководитель, одним из первых был на местах прилетов. Под его руководством полицейские действовали четко и слаженно, все доказательства военных преступлений должным образом зафиксированы", - сказал Выговский.

В свою очередь Шумейко поблагодарил министра внутренних дел Игоря Клименко и главу Нацполиции за доверие и поддержку.

"Я уверен, что коллектив полиции Киева справится со всеми вызовами и поставленные задачи будут выполнены", - сказал Шумейко.

Напомним, в середине июля Кабмин назначил Ивана Выговского главой Национальной полиции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.