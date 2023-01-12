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Призначено нового начальника поліції в Черкаській області

Фото: начальник поліції на Черкащині В'ячеслав Гурін (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Голова Національної поліції Ігор Клименко призначив нового начальника поліції у Черкаській області. Ним став полковник поліції В'ячеслав Гурін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення МВС у Facebook.

Нового керівника поліції на Черкащині вже представили співробітникам.

До призначення Гурін працював начальником управління Головного слідчого управління НПУ. В органах внутрішніх справ В'ячеслав Гурін з 1996 року має багатий досвід роботи у слідчих та оперативних підрозділах.

Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, раніше було призначено керівника Закарпатської обласної прокуратури. Ним став Анатолій Ковальчук.

Крім того, було призначено нового керівника Київської обласної прокуратури, яким став Максим Крим.

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