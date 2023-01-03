Призначено нового керівника Київської обласної прокуратури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Офісу генерального прокурора Telegram .

Нового керівника обласної прокуратури вже представили колективу.

Генпрокурор зазначив, що Максим Крим понад два роки працював заступником прокурора Київської області та має достатній досвід, знання та вольові якості для виконання поставлених завдань. Він назвав його професіоналом, вимогливим як до себе, так і до підлеглих.

Костін заявив, що першочергові завдання для нового керівника прокуратури та пріоритетні напрямки – документування та розслідування воєнних злочинів Росії.

Фото: Київську обласну прокуратуру очолив Максим Крим (t.me/pgo_gov_ua)

Довідка. Максим Крим закінчив Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює із 2010 року. Зокрема новий керівник Київської обласної прокуратури працював на посадах усіх рівнів: від слідчого до першого заступника керівника Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону. З листопада 2020 року обіймав посаду заступника керівника Київської обласної прокуратури.

Зазначимо, що Максим Крим представляв сторону обвинувачення у справі проти президента-втікача Віктора Януковича.

Нагадаємо, раніше мешканцю Київської області оголосили про підозру у колабораціонізмі за те, що він під час тимчасової окупації частини регіону обіймав посаду "заступника голови селищної ради".

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