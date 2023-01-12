Назначен новый начальник полиции в Черкасской области

Нового руководителя полиции в Черкасской области уже представили сотрудникам.

До назначения на должность Гурин работал начальником управления Главного следственного управления НПУ. В органах внутренних дел Вячеслав Гурин с 1996 года, имеет богатый опыт работы в следственных и оперативных подразделениях.

Фото: (facebook.com/mvs.gov.ua)

Напомним, ранее был назначен руководитель Закарпатской областной прокуратуры. Им стал Анатолий Ковальчук.

Кроме того, был назначен новый руководитель Киевской областной прокуратуры, которым стал Максим Крым.

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