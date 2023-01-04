Призначено нового керівника Закарпатської обласної прокуратури

Заступник генерального прокурора Ігор Мустеца представив колективу нового керівника, а також озвучив проблемні напрямки та окреслив першочергові завдання нового керівника Закарпатської прокуратури.

За словами Ковальчука, пріоритетними напрямками в діяльності для нього є боротьба зі злочинами проти основ національної безпеки, проявами колабораціонізму, з правопорушеннями у земельній, бюджетній та екологічній сферах, а також із явищами корупції та контрабанди.

Фото: Закарпатську обласну прокуратуру очолив Анатолій Ковальчук (facebook.com/pgo.gov.ua)

Довідка. Анатолій Ковальчук працює в органах прокуратури понад 20 років. Обіймав посади, зокрема й керівні, в органах прокуратури Полтавської, Рівненської, Вінницької та Чернівецької областей.

До призначення головою Закарпатської прокуратури був начальником одного з відділів Департаменту нагляду за дотриманням законів НПУ та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.

Нагадаємо, вчора було призначено нового керівника Київської обласної прокуратури, яким став Максим Крим.

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