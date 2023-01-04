Назначен новый руководитель Закарпатской областной прокуратуры

Заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца представил коллективу нового руководителя, а также озвучил проблемные направления и очертил первоочередные задачи для нового руководителя Закарпатской прокуратуры.

По словам Ковальчука, приоритетными направлениями в деятельности для него является борьба с преступлениями против основ национальной безопасности, проявлениями коллаборационизма, с правонарушениями в земельной, бюджетной и экологической сферах, а также с явлениями коррупции и контрабанды.

Фото: Закарпатскую областную прокуратуру возглавил Анатолий Ковальчук (facebook.com/pgo.gov.ua)

Справка. Анатолий Ковальчук работает в органах прокуратуры более 20 лет. Занимал должности, в том числе и руководящие, в органах прокуратуры Полтавской, Ровенской, Винницкой и Черновицкой областей.

До назначения главой Закарпатской прокуратуры был начальником одного из отделов Департамента надзора за соблюдением законов НПУ и органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью.

Напомним, вчера был назначен новый руководитель Киевской областной прокуратуры, которым стал Максим Крым.

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