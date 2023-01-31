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Призначено нового керівника патрульної поліції у Волинській області

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Волинська область, Вівторок 31 січня 2023 21:25
Призначено нового керівника патрульної поліції у Волинській області Фото: Призначено нового керівника патрульної поліції у Волинській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок, 31 січня, у Волинській області призначили нового керівника патрульної поліції регіону. Ним став майор поліції Дмитро Мокич.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Патрульної поліції України в Telegram.

Разом з тим підрозділ у місті Ковелі також отримав нового керівника, яким став Роман Оксентюк.

Мокич протягом останнього року обіймав посаду заступника начальника УПП у Волинській області, а старший лейтенант поліції Роман Оксентюк до цього часу служив на посаді командира взводу роти ТОР УПП у Волинській області.

Обидва новоспечені керівники служать у патрульній поліції Волинської області з 2015 року на різних посадах.

Призначено нового керівника патрульної поліції у Волинській областіФото: Призначено нового керівника патрульної поліції у Волинській області (t.me/patrolpolice_ua)

Нагадаємо, раніше уряд призначив тимчасового голову Національної поліції, яким став Іван Виговський.

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