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Назначен новый руководитель патрульной полиции в Волынской области

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Волынская область, Вторник 31 января 2023 21:25
Назначен новый руководитель патрульной полиции в Волынской области Фото: Назначен новый руководитель патрульной полиции в Волынской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник, 31 января, в Волынской области назначили нового руководителя патрульной полиции региона. Им стал майор полиции Дмитрий Мокич.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Патрульной полиции Украины в Telegram.

В то же время подразделение в городе Ковеле также получило нового руководителя, которым стал Роман Оксентюк.

Мокич в течение последнего года занимал должность заместителя начальника УПП в Волынской области, а старший лейтенант полиции Роман Оксентюк до этого времени служил в должности командира взвода роты ТОР УПП в Волынской области.

Оба новоиспеченные руководители служат в патрульной полиции Волынской области с 2015 года на разных должностях.

Назначен новый руководитель патрульной полиции в Волынской областиФото: Назначен новый руководитель патрульной полиции в Волынской области (t.me/patrolpolice_ua)

Напомним, ранее правительство назначило временного главу Национальной полиции, которым стал Иван Выговский.

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полиция Волынская область
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