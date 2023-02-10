Призначено голову наглядової ради "Нафтогазу": хто ним став

Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" обрано Ентоні Маріно. Рішення було прийнято в межах засідання наглядової ради компанії 10 лютого 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК .

За даними прес-служби, Маріно - спеціаліст з розвідки та видобування з понад 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері.

Маріно має також широкий управлінський досвід. Обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією 4 млрд доларів Vermilion Energy.

Нині Маріно також є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Є громадянином США та Канади.

"Новообрана наглядова рада Нафтогазу розпочинає свою роботу. Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів всередині компанії, так і для її публічного сприйняття", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.