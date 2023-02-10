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Призначено голову наглядової ради "Нафтогазу": хто ним став

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Україна, П'ятниця 10 лютого 2023 14:58
Призначено голову наглядової ради "Нафтогазу": хто ним став Фото: Ентоні Маріно очолив наглядову раду "Нафтогазу" (biocap.ca)
Автор: Олександр Білоус

Головою наглядової ради НАК "Нафтогаз України" обрано Ентоні Маріно. Рішення було прийнято в межах засідання наглядової ради компанії 10 лютого 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

За даними прес-служби, Маріно - спеціаліст з розвідки та видобування з понад 38-річним досвідом роботи в нафтогазовій сфері.

Маріно має також широкий управлінський досвід. Обіймав посади виконавчого директора, президента та СЕО міжнародної компанії з розвідки та видобутку вуглеводнів з ринковою капіталізацією 4 млрд доларів Vermilion Energy.

Нині Маріно також є президентом та CEO енергетичної компанії Tenaz Energy. Впродовж 2002-2020 років працював у наглядових радах та радах директорів 6 компаній та організацій. Є громадянином США та Канади.

"Новообрана наглядова рада Нафтогазу розпочинає свою роботу. Це дуже важливо як для забезпечення прозорості процесів всередині компанії, так і для її публічного сприйняття", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Нагадаємо, 24 січня Кабінет міністрів призначив членів наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Серед них - двоє від держави, четверо - незалежні.

До складу наглядової ради НАК окрім незалежних членів мають увійти три представника держави. Відповідно меморандуму з МВФ із моніторингової програми, склад наглядової ради "Нафтогазу" має бути призначений до кінця січня.

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Нафтогаз України
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