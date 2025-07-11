Призначення Умєрова послом в США може запустити швидке перезавантаження Кабміну

За його словами, на строки впливатиме нарада українських послів, яка запланована на 21 липня.

"Ще немає чітких дат, але, певно, до цієї наради вже буде зрозуміло, хто стане нашим новим послом у США. Відповідно, проясниться і ситуація з тим, хто очолить Міноборони. А це вже своєю чергою потягне за собою й інші урядові перестановки", - зазначив співрозмовник.

Водночас на уточнююче запитання, чи очолить Міноборони чинний прем'єр Денис Шмигаль у разі призначення Умєрова послом (що могло б спричинити відставку всього Кабміну), він відповів, що це "не обов'язково".

Зазначимо, що Верховна Рада збиратиметься на засідання наступного тижня, з 15 по 18 липня. Після чого депутати підуть на перерву до середини серпня і знову повернуться до сесійної зали лише 19 серпня.