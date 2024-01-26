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Призначення субсидій в Україні. ПФУ пояснив, чи відсотки за депозит впливають на допомогу

Фото: ПФУ пояснив, чи відсотки за депозит впливають на субсидії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

В Україні громадянам, які не мають можливості самостійно сплачувати за комунальні послуги передбачена грошова допомога у вигляді субсидії. Однак при її призначенні враховуються всі доходи громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.

Попри те що функція субсидії в Україні існує досить давно у громадян періодично виникають питання щодо правил її призначення. Цього разу мова піде про відсотки від розміщеного депозиту. А зокрема про те, чи будуть вони зараховані мені до середньомісячного сукупного доходу для призначення субсидії.

Як пояснили у ПФУ, доходи від розміщення депозитів не враховуються до середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Це стосується всіх видів державної соціальної допомоги.

Однак варту зауважити, що якщо будь-хто зі складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти в загальній сумі, що перевищує 100 тис. гривень, - житлова субсидія в такому випадку не призначається.

Субсидії в бюджеті-2024

Нагадаємо у державному бюджету на 2024 рік виділили на житлові субсидії 49,9 млрд гривень, що більше ніж у поточному році на 12,0 млрд гривень або на 32%. Прогнозується, що їх будуть отримувати 3,2 млн домогосподарств.

За даними Пенсійного фонду, за 2023 рік на виплату пільг і житлових субсидій громадянам було спрямовано 35,5 млрд гривень.

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