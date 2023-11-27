Призначення Помпео до Київстару - сигнал владі щодо неприйнятності тиску на оператора, - експерт

За його словами, дії окремих представників влади із захоплення власності міжнародних інвесторів погіршать відносини України зі своїм найбільшим союзником в особі США та нашкодять надходженню американської підтримки під час воєнного спротиву російській збройній агресії і майбутнім інвестиціям у повоєнну відбудову.

"В українських реаліях конфіскація - це всього лише квазіправовий спосіб примусового відчуження власності на користь людей, які це вчиняють від імені держави. Схема, за якої відчужене у законних власників майно формально стає державним, не є чимось новим чи ексклюзивним. Загалом в царині рейдерства напрацьований неабиякий досвід, є багато фахівців і фахівчинь, серед яких є дуже відомі особи", - вказує експерт на суть імовірної націоналізації Київстару.

Експерт підкреслив, що входження "четвертої людини владної ієрархії США" та колишнього шефа ЦРУ до керівних структур VEON і Київстару повністю перекреслює створений в Україні міф про російський вплив на найбільшого оператора мобільного зв’язку.

"Це сигнал всім, хто багато років шукав у Київстарі "російський слід" і вплив. Популярні в певних колах закиди щодо роботи на ворога, нібито контролю з боку підсанкційних осіб та інші теорії змови отримали ефектну відповідь", - додає експерт.

Хіміч нагадує, що значна частка акцій VEON, який є власником Київстару, належить десяткам іменитих міжнародних інвесторів, включаючи акціонерів із США, адже материнський холдинг українського оператора котирується на біржах NASDAQ та Euronext.

Він також пише про те, що відмова від ідеї націоналізації Київстару дозволить Україні й далі розраховувати на американську підтримку і на полі бою, і після перемоги, адже політичний і соціальний капітал важковаговика глобальної політики Майка Помпео допоможе Україні у відновленні та залученні інвестицій, отриманні коштів американського уряду та контрольованих ним міжнародних інституцій.

"Спроба конфіскувати два величезні активи, якими є Київстар та lifecell, наражає українську державу на низку міжнародних скандалів. Їхня доля буде вирішуватися владними інституціями одразу двох держав, від яких Україна критично залежна в своїй боротьбі з російською агресією, а саме США та Туреччини. Ініціатори конфіскації знаходяться в глухому куті, але, схоже, й досі не готові цього визнати", - резюмує він.