Назначение Помпео в Киевстар - сигнал власти о неприемлемости давления на оператора, - эксперт

По его словам, действия отдельных представителей власти по захвату собственности международных инвесторов ухудшат отношения Украины со своим крупнейшим союзником в лице США и навредят поступлению американской поддержки во время военного сопротивления российской вооруженной агрессии и будущим инвестициям в послевоенное восстановление.

"В украинских реалиях конфискация - всего лишь квазиправовой способ принудительного отчуждения собственности в пользу людей, совершающих это от имени государства. Схема, при которой отчужденное у законных собственников имущество формально становится государственным, не является новой либо эксклюзивной. В целом в сфере рейдерства наработан незаурядный опыт, есть много специалистов и специалисток, среди которых очень известные лица", - указывает эксперт на суть вероятной национализации Киевстара.

Эксперт подчеркнул, что вхождение "четвертого человека властной иерархии США" и бывшего шефа ЦРУ в руководящие структуры VEON и Киевстар полностью перечеркивает созданный в Украине миф о российском влиянии на крупнейшего оператора мобильной связи.

"Это сигнал всем, кто много лет искал в Киевстаре "русский след" и влияние. Популярные в определенных кругах упреки в работе на врага, якобы контроле со стороны подсанкционных лиц и другие теории заговора получили эффектный ответ", - добавляет эксперт.

Химич напоминает, что значительная доля акций VEON, владельца Киевстара, принадлежит десяткам именитых международных инвесторов, включая акционеров из США, ведь материнский холдинг украинского оператора котируется на биржах NASDAQ и Euronext.

Он также пишет о том, что отказ от идеи национализации Киевстара позволит Украине и дальше рассчитывать на американскую поддержку и на поле боя, и после победы, ведь политический и социальный капитал тяжеловеса глобальной политики Майка Помпео поможет Украине в возобновлении и привлечении инвестиций, получении средств американского. правительства и контролируемых им международных институтов.

"Попытка конфисковать два огромных актива, которыми являются Киевстар и lifecell, создает для украинского государства ряд международных скандалов. Их судьба будет решаться властными институтами сразу двух государств, от которых Украина критически зависит в своей борьбе с российской агрессией, а именно США и Турции. Инициаторы конфискации находятся в тупике, но, похоже, до сих пор не готовы этого признать", - резюмирует он.