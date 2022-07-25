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Прижало бетонной плитой. Во Львовской области спасатели достали мужчину из трехметровой ямы

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Львовская область, Понедельник 25 июля 2022 18:44
Прижало бетонной плитой. Во Львовской области спасатели достали мужчину из трехметровой ямы Фото: во Львовской области мужчина провалился в трехметровую яму (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

Во Львовской области мужчина провалился в яму во время земляных работ, его прижало бетонной плитой. Для помощи вызвали спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По информации спасателей, сегодня днем поступило сообщение, что в селе Грабовец мужчина провалился в яму и получил травмы.

"Как выяснилось на месте происшествия, мужчина проводил земляные работы во время чего произошел оползень, где его зажало бетонной плитой", - рассказали в ГСЧС.

Спасатели при помощи веревок и носилок вытащили пострадавшего из ямы и передали его работникам скорой помощи.

Напомним, ранее стало известно, что в Трускавце Львовской области два человека упали в яму, глубина которой составляет около 4 метров. Сами они выбраться не смогли, поэтому пришлось вызывать спасателей.

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Львовская область ГСЧС
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