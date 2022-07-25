Притиснуло бетонною плитою. У Львівській області рятувальники дістали чоловіка з триметрової ями
У Львівській області чоловік провалився в яму під час земляних робіт, його притиснуло бетонною плитою. Для допомоги викликали рятувальників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За інформацією рятувальників, сьогодні вдень надійшло повідомлення, що в селі Грабовець чоловік провалився в яму і отримав травми.
"Як з'ясувалося на місці події, чоловік проводив земляні роботи під час чого стався зсув ґрунту, де його затиснуло бетонною плитою", - розповіли в ДСНС.
Рятувальники за допомогою мотузок і носилок витягли потерпілого з ями і передали його працівникам швидкої допомоги.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Трускавці Львівської області двоє людей впали в яму, глибина якої становить близько 4 метрів. Самі вони вибратися не змогли, тому довелося викликати рятувальників.
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