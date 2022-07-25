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Притиснуло бетонною плитою. У Львівській області рятувальники дістали чоловіка з триметрової ями

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Львівська область, Понеділок 25 липня 2022 18:44
Притиснуло бетонною плитою. У Львівській області рятувальники дістали чоловіка з триметрової ями Фото: у Львівській області чоловік провалився у триметрову яму (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

У Львівській області чоловік провалився в яму під час земляних робіт, його притиснуло бетонною плитою. Для допомоги викликали рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За інформацією рятувальників, сьогодні вдень надійшло повідомлення, що в селі Грабовець чоловік провалився в яму і отримав травми.

"Як з'ясувалося на місці події, чоловік проводив земляні роботи під час чого стався зсув ґрунту, де його затиснуло бетонною плитою", - розповіли в ДСНС.

Рятувальники за допомогою мотузок і носилок витягли потерпілого з ями і передали його працівникам швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Трускавці Львівської області двоє людей впали в яму, глибина якої становить близько 4 метрів. Самі вони вибратися не змогли, тому довелося викликати рятувальників.

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Львівська область ДСНС
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