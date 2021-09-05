UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Приюты для женщин в Афганистане закрываются после прихода "Талибана" к власти

Автор: Артур Родивилов

Центры сети службы защиты женщин от насилия в Афганистане закрываются после прихода к власти движения "Талибан". Большая часть директоров приютов сбежали со своими подопечными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Более половины всех афганских женщин сообщали о физическом насилии и 17% - о сексуальном насилии. Почти 60% выдают замуж насильно, отмечают авторы материала со ссылкой на министерство по делам женщин Афганистана.

Также в сельской местности до сих пор распространены убийства во имя чести, детские браки и продажа молодых девушек в рабство в качестве платы за долги. Согласно недавним исследованиям, преследование женщин на рабочем месте и в общественных местах является постоянным явлением, как и психологическое насилие, отмечается в материале.

"Наших убежищ, центров защиты женщин, больше нет. Маловероятно, что большую часть работы, которую мы делаем для женщин, мы сможем делать как раньше", - заявила соучредитель организации Сунита Вишванат.

Ранее сообщалось, что в Афганистане боевики "Талибана" применили слезоточивый газ и дубинки для разгона протеста женщин, требовавших предоставить им роль в новом правительстве.

Читайте РБК-Украина в Google News
Афганистан