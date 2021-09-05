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Притулки для жінок в Афганістані закриваються після приходу "Талібану" до влади

Автор: Артур Родивилов

Центри мережі служби захисту жінок від насильства в Афганістані закриваються після приходу до влади руху "Талібан". Велика частина директорів притулків втекли зі своїми підопічними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Понад половина всіх афганських жінок повідомляла про фізичне насильство і 17% - про сексуальне насильство. Майже 60% видають заміж насильно, відзначають автори матеріалу з посиланням на Міністерство у справах жінок Афганістану.

Також в сільській місцевості досі поширені вбивства в ім'я честі, дитячі шлюби та продаж молодих дівчат в рабство як плату за борги. Згідно з недавніми дослідженнями, переслідування жінок на робочому місці та в громадських місцях є постійним явищем, як і психологічне насильство, наголошується в матеріалі.

"Наших притулків, центрів захисту жінок, більше немає. Малоймовірно, що більшу частину роботи, яку ми робимо для жінок, ми зможемо робити як раніше", - заявила співзасновник організації Суніта Вішванат.

Раніше повідомлялося, що в Афганістані бойовики "Талібану" застосували сльозогінний газ і кийки для розгону протесту жінок, які вимагали надати їм роль в новому уряді.

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Афганистан