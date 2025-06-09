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Прийшов за відстрочкою, а потрапив під мобілізацію: поради адвоката, що робити

Україна, Понеділок 09 червня 2025 15:01
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Прийшов за відстрочкою, а потрапив під мобілізацію: поради адвоката, що робити ТЦК в Україні під час мобілізації (фото: ddk.dn.ua)
Автор: Катерина Гончарова
Експерт: Катерина Аніщенко

Мобілізувати військовозобов'язаного з відстрочкою можуть лише тоді, коли сам він на це добровільно погоджується. Але призвати до лав ЗСУ можуть, якщо право на відстрочку є, але чоловік його ще не оформив, і з боку ТЦК це не буде порушенням.

Що робити тим, хто має право на відстрочку, але ще її офіційно не оформив – в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Що треба зробити перед подачею на відстрочку

Часто для оформлення відстрочки від мобілізації чоловіка можуть відправити проходити ВЛК. Мотивують тим, що спершу треба оформити військово-обліковий документ і вже далі подаватися на відстрочку. Але поки відстрочка не оформлена, чоловіка можуть мобілізувати.

З юридичної точки зору справді буде правильно, якщо спершу належним чином буде оформлений військово-обліковий документ, і вже потім будуть розглядати питання про мобілізацію чоловіка, каже адвокат Катерина Аніщенко.

"Якщо військовозобов'язаний не стоїть на обліку, то він має пройти ВЛК, щоб його взяли на облік. Якщо у військовозобов'язаного немає військового квитка, то його треба отримати, а для цього – пройти військово-лікарську комісію. Дійсно, в цей перехідний період, коли ще не отримали цей документ, особа поки що підлягає мобілізації. Не поодинокі випадки, коли деякі районні ТЦК в Україні справді кажуть: "Проходь ВЛК, ми тебе мобілізовуємо, а тоді вже будеш звільнятися по 26 статті вже як військовий (26 стаття закону України "Про військову службу та військовий обов'язок" – ред.)", – каже вона.

Такі випадки вже були в її практиці, зазначає співрозмовниця. В подібних кейсах з її досвіду чоловіка звільняли з ЗСУ вже як військовослужбовця. Хоча у нього було, наприклад, троє дітей, але він вчасно не скористався своїм правом на відстрочку.

Як часто мобілізовують тих, в кого є право на відстрочку

Наскільки поширені такі випадки? За словами Катерини Аніщенко, це часто залежить від періоду часу та місцевості, де це відбувається. Впливає людський фактор.

Прийшов за відстрочкою, а потрапив під мобілізацію: поради адвоката, що робитиМобілізувати можуть, поки чоловік має право на відстрочку, але ще не оформив її офіційно (фото: Getty Images)

"Наприклад, по Києву таких випадків спостерігаю вже менше. Можливо тому, що я з самого початку супроводжую своїх клієнтів. Від моменту, коли він стає на облік і далі всі етапи. Коли звертаються клієнти з інших регіонів, і йдуть все оформлювати самі, начебто мають всі документи, які дають право на відстрочку, то може відбутися мобілізація. А прикрість ситуації в тому, що й суди кажуть: якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, але не скористався ним, то це його особисте питання", – зауважує вона.

Які підстави для звільнення з ЗСУ, коли вже мобілізували

Вже діючі військовослужбовці можуть звільнитися з ЗСУ, якщо є для цього підстави відповідно до закону "Про військову службу та військовий обов'язок", де перераховані всі підстави для звільнення. Це можуть бути:

  • чоловік, який має троє і більше дітей;
  • коли є інвалідність 1 або 2 групи у батьків або у дружини;
  • інвалідність дитини, яка має тяжке або орфанне (рідкісне) захворювання;
  • якщо є висновок ВЛК про непридатність до військової служби самого військового.

"Якщо людину з правом на відстрочку вже мобілізували, вона проходить навчання, військовий вишкіл, і далі вже військова частина після його розподілу буде приймати рішення про його звільнення. Я працюю і з такими кейсами також", – каже Катерина Аніщенко.

За її словами, в таких випадках звільнення зазвичай проходить без особливих проблем, але це займає багато часу. Рапорт розглядається 30 днів.

Втім, не всі хто потенційно має право на відстрочку, може звільнитися з ЗСУ вже після мобілізації.

"Якщо ми говоримо про військовозобов'язаного студента, який не скористався правом на відстрочку, то це вже інша історія й це вже не є підставою для звільнення з військової служби. 23 стаття закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та 26 стаття закону "Про військову службу та військовий обов'язок" – вони не э тотожними. Те, що дозволене по 23 статті військовозобов'язаному, те вже не дозволене по 26 статті вже діючому військовому", – звертає увагу адвокат.

Раніше стало відомо, що серед "обмежено придатних" громадян, які вже пройшли повторну ВЛК, 7% визнані повністю непридатними.

Також стало відомо, чи можна вести бізнес під час служби і кого звільняють від податків.

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