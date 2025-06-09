Прийшов за відстрочкою, а потрапив під мобілізацію: поради адвоката, що робити

Мобілізувати військовозобов'язаного з відстрочкою можуть лише тоді, коли сам він на це добровільно погоджується. Але призвати до лав ЗСУ можуть, якщо право на відстрочку є, але чоловік його ще не оформив, і з боку ТЦК це не буде порушенням.

Що робити тим, хто має право на відстрочку, але ще її офіційно не оформив – в коментарі РБК-Україна розповідає адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Що треба зробити перед подачею на відстрочку

Часто для оформлення відстрочки від мобілізації чоловіка можуть відправити проходити ВЛК. Мотивують тим, що спершу треба оформити військово-обліковий документ і вже далі подаватися на відстрочку. Але поки відстрочка не оформлена, чоловіка можуть мобілізувати.

З юридичної точки зору справді буде правильно, якщо спершу належним чином буде оформлений військово-обліковий документ, і вже потім будуть розглядати питання про мобілізацію чоловіка, каже адвокат Катерина Аніщенко.

"Якщо військовозобов'язаний не стоїть на обліку, то він має пройти ВЛК, щоб його взяли на облік. Якщо у військовозобов'язаного немає військового квитка, то його треба отримати, а для цього – пройти військово-лікарську комісію. Дійсно, в цей перехідний період, коли ще не отримали цей документ, особа поки що підлягає мобілізації. Не поодинокі випадки, коли деякі районні ТЦК в Україні справді кажуть: "Проходь ВЛК, ми тебе мобілізовуємо, а тоді вже будеш звільнятися по 26 статті вже як військовий (26 стаття закону України "Про військову службу та військовий обов'язок" – ред.)", – каже вона.

Такі випадки вже були в її практиці, зазначає співрозмовниця. В подібних кейсах з її досвіду чоловіка звільняли з ЗСУ вже як військовослужбовця. Хоча у нього було, наприклад, троє дітей, але він вчасно не скористався своїм правом на відстрочку.

Як часто мобілізовують тих, в кого є право на відстрочку

Наскільки поширені такі випадки? За словами Катерини Аніщенко, це часто залежить від періоду часу та місцевості, де це відбувається. Впливає людський фактор.

Мобілізувати можуть, поки чоловік має право на відстрочку, але ще не оформив її офіційно (фото: Getty Images)

"Наприклад, по Києву таких випадків спостерігаю вже менше. Можливо тому, що я з самого початку супроводжую своїх клієнтів. Від моменту, коли він стає на облік і далі всі етапи. Коли звертаються клієнти з інших регіонів, і йдуть все оформлювати самі, начебто мають всі документи, які дають право на відстрочку, то може відбутися мобілізація. А прикрість ситуації в тому, що й суди кажуть: якщо військовозобов'язаний має право на відстрочку, але не скористався ним, то це його особисте питання", – зауважує вона.

Які підстави для звільнення з ЗСУ, коли вже мобілізували

Вже діючі військовослужбовці можуть звільнитися з ЗСУ, якщо є для цього підстави відповідно до закону "Про військову службу та військовий обов'язок", де перераховані всі підстави для звільнення. Це можуть бути:

чоловік, який має троє і більше дітей;

коли є інвалідність 1 або 2 групи у батьків або у дружини;

інвалідність дитини, яка має тяжке або орфанне (рідкісне) захворювання;

якщо є висновок ВЛК про непридатність до військової служби самого військового.

"Якщо людину з правом на відстрочку вже мобілізували, вона проходить навчання, військовий вишкіл, і далі вже військова частина після його розподілу буде приймати рішення про його звільнення. Я працюю і з такими кейсами також", – каже Катерина Аніщенко.

За її словами, в таких випадках звільнення зазвичай проходить без особливих проблем, але це займає багато часу. Рапорт розглядається 30 днів.

Втім, не всі хто потенційно має право на відстрочку, може звільнитися з ЗСУ вже після мобілізації.

"Якщо ми говоримо про військовозобов'язаного студента, який не скористався правом на відстрочку, то це вже інша історія й це вже не є підставою для звільнення з військової служби. 23 стаття закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку" та 26 стаття закону "Про військову службу та військовий обов'язок" – вони не э тотожними. Те, що дозволене по 23 статті військовозобов'язаному, те вже не дозволене по 26 статті вже діючому військовому", – звертає увагу адвокат.