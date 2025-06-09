Пришел за отсрочкой, а попал под мобилизацию: советы адвоката, что делать

Мобилизовать военнообязанного с отсрочкой могут только тогда, когда сам он на это добровольно соглашается. Но призвать в ряды ВСУ могут, если право на отсрочку есть, но человек его еще не оформил, и со стороны ТЦК это не будет нарушением.

Что делать тем, кто имеет право на отсрочку, но еще ее официально не оформил - в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Катерина Анищенко.

Что нужно сделать перед подачей на отсрочку

Часто для оформления отсрочки от мобилизации мужчину могут отправить проходить ВВК. Мотивируют тем, что сначала надо оформить военно-учетный документ и уже дальше подаваться на отсрочку. Но пока отсрочка не оформлена, мужчину могут мобилизовать.

С юридической точки зрения действительно будет правильно, если сначала должным образом будет оформлен военно-учетный документ, и уже потом будут рассматривать вопрос о мобилизации мужчины, говорит адвокат Екатерина Анищенко.

"Если военнообязанный не стоит на учете, то он должен пройти ВВК, чтобы его взяли на учет. Если у военнообязанного нет военного билета, то его надо получить, а для этого – пройти военно-врачебную комиссию. Действительно, в этот переходный период, когда еще не получили этот документ, человек пока что подлежит мобилизации. Не единичные случаи, когда некоторые районные ТЦК в Украине действительно говорят: "Проходи ВВК, мы тебя мобилизуем, а тогда уже будешь увольняться по 26 статье уже как военный (26 статья закона Украины "О военной службе и воинской обязанности" – ред.)", – говорит она.

Такие случаи уже были в ее практике, отмечает собеседница. В подобных кейсах из ее опыта мужчину увольняли из ВСУ уже как военнослужащего. Хотя у него было, например, трое детей, но он вовремя не воспользовался своим правом на отсрочку.

Как часто мобилизуют тех, у кого есть право на отсрочку

Насколько распространены такие случаи? По словам Катерины Анищенко, это часто зависит от периода времени и местности, где это происходит. Влияет человеческий фактор.

Мобилизовать могут, пока человек имеет право на отсрочку, но еще не оформил ее официально (фото: Getty Images)

"Например, по Киеву таких случаев наблюдаю уже меньше. Возможно потому, что я с самого начала сопровождаю своих клиентов. От момента, когда он становится на учет и дальше все этапы. Когда обращаются клиенты из других регионов, и идут все оформлять сами, вроде бы имеют все документы, которые дают право на отсрочку, то может произойти мобилизация. А неприятность ситуации в том, что и суды говорят: если военнообязанный имеет право на отсрочку, но не воспользовался им, то это его личный вопрос", – отмечает она.

Какие основания для увольнения из ВСУ, когда уже мобилизовали

Уже действующие военнослужащие могут уволиться из ВСУ, если есть для этого основания в соответствии с законом "О военной службе и воинской обязанности", где перечислены все основания для увольнения. Это могут быть:

муж, который имеет трое и более детей;

когда есть инвалидность 1 или 2 группы у родителей или у жены;

инвалидность ребенка, который имеет тяжелое или орфанное (редкое) заболевание;

если есть заключение ВВК о непригодности к военной службе самого военного.

"Если человека с правом на отсрочку уже мобилизовали, он проходит обучение, военную подготовку, и дальше уже воинская часть после его распределения будет принимать решение о его увольнении. Я работаю и с такими кейсами также", – говорит Катерина Анищенко.

По ее словам, в таких случаях увольнение обычно проходит без особых проблем, но это занимает много времени. Рапорт рассматривается 30 дней.

Впрочем, не все кто потенциально имеет право на отсрочку, может уволиться из ВСУ уже после мобилизации.

"Если мы говорим о военнообязанном студенте, который не воспользовался правом на отсрочку, то это уже другая история и это уже не является основанием для увольнения с военной службы. 23 статья закона Украины "О мобилизации и мобилизационной подготовке" и 26 статья закона "О военной службе и воинской обязанности" – они не тождественны. То, что разрешено по 23 статье военнообязанному, то уже не разрешено по 26 статье уже действующему военному", – обращает внимание адвокат.