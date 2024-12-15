Прийшла зима: як правильно заводити машину в мороз

Сучасному автомобілю європейські морози не страшні – проте за умови, що він цілком справний. Але ж далеко не кожен український водій може поручитись, що його машина у порядку на всі сто відсотків. Автожурналісти rbc.ua розповідають, як неправильними діями не спровокувати додаткові проблеми при запуску машини в мороз.
Про кілька секретів вдалого старту холодного двигуна читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre і "Autobild Україна".
Якщо за кормою автомобіля розмотується вже друга-третя сотня тисяч кілометрів пробігу, буває достатньо однієї-єдиної помилки водія, щоб ще учора "ідеальна" машина одного морозного ранку геть відмовилася заводитись. Поговоримо про це нижче, але спочатку – кілька причин ранкових негараздів: проблем з холодним стартом буде менше, якщо водій буде розуміти суть процесів, які при цьому відбуваються.
Причиною ранкового страйку двигуна не завжди є відверта несправність, часто це один з проявів зношення деталей, порушеного регулювання або результат неправильних дій водія.
В першу чергу маємо на увазі те, що називають холодним стартом, тобто коли двигун відпочивав кілька годин і давно має мінусову температуру. І алгоритм запуску двигуна в мороз має бути таким:
Коли двигун запуститься, не поспішайте відразу вирушати на ваш маршрут – переконайтесь, що мотор працює достатньо впевнено. Але до робочої температури прогрівати машину на холостому ходу не варто. Тим більше, що багато які моделі найостанніших поколінь взагалі немає сенсу прогрівати, стоячи на місці.
В принципі кожен двигун в рази швидше прогріється під час руху, коли в циліндрах спалюється багато пального. Але з іншого боку, остерігайтеся виїздити на слизьку дорогу при геть холодному двигуні, коли він ще працює на підвищених обертах – так машина більше схильна до буксування і заносів ведучої осі.
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