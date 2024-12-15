Пришла зима: как правильно заводить машину в мороз

Современному автомобилю европейские морозы не страшны - однако при условии, что он вполне исправен. Но далеко не каждый украинский водитель может поручиться, что его машина в порядке на все сто процентов. Автожурналисты rbc.ua рассказывают, как неправильными действиями не спровоцировать дополнительные проблемы при запуске машины в мороз.
О нескольких секретах удачного старта холодного двигателя читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий Autocentre и "Autobild Украина".
Если за кормой автомобиля разматывается уже вторая-третья сотня тысяч километров пробега, бывает достаточно одной-единственной ошибки водителя, чтобы еще вчера "идеальная" машина одним морозным утром напрочь отказалась заводиться. Поговорим об этом ниже, но сначала - несколько причин утренних неурядиц: проблем с холодным стартом будет меньше, если водитель будет понимать суть процессов, которые при этом происходят.
Причиной утренней забастовки двигателя не всегда является откровенная неисправность, часто это одно из проявлений износа деталей, нарушенной регулировки или результат неправильных действий водителя.
В первую очередь имеем в виду то, что называют холодным стартом, то есть когда двигатель отдыхал несколько часов и давно имеет минусовую температуру. И алгоритм запуска двигателя в мороз должен быть таким:
Когда двигатель запустится, не спешите сразу отправляться на ваш маршрут - убедитесь, что мотор работает достаточно уверенно. Но до рабочей температуры прогревать машину на холостом ходу не стоит. Тем более, что многие модели самых последних поколений вообще нет смысла прогревать, стоя на месте.
В принципе каждый двигатель в разы быстрее прогреется во время движения, когда в цилиндрах сжигается много горючего. Но с другой стороны, остерегайтесь выезжать на скользкую дорогу при совсем холодном двигателе, когда он еще работает на повышенных оборотах - так машина больше подвержена буксованию и заносам ведущей оси.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках.