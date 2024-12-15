Прийшла зима: як правильно заводити машину в мороз

Сучасному автомобілю європейські морози не страшні – проте за умови, що він цілком справний. Але ж далеко не кожен український водій може поручитись, що його машина у порядку на всі сто відсотків. Автожурналісти rbc.ua розповідають, як неправильними діями не спровокувати додаткові проблеми при запуску машини в мороз.

Якщо за кормою автомобіля розмотується вже друга-третя сотня тисяч кілометрів пробігу, буває достатньо однієї-єдиної помилки водія, щоб ще учора "ідеальна" машина одного морозного ранку геть відмовилася заводитись. Поговоримо про це нижче, але спочатку – кілька причин ранкових негараздів: проблем з холодним стартом буде менше, якщо водій буде розуміти суть процесів, які при цьому відбуваються.

Чому двигун не заводиться

Причиною ранкового страйку двигуна не завжди є відверта несправність, часто це один з проявів зношення деталей, порушеного регулювання або результат неправильних дій водія.

Сіла акумуляторна батарея. Її доведеться зарядити, як тимчасовий варіант – прикурити від іншої машини;

Замерзло (парафінізувалося) дизельне пальне. Таке може статись, якщо у вас в баку опинилося літня солярка. Заливати у бак присадку-антигель запізно – машину треба ставити в теплий бокс на відігрів. Як варіант – спробуйте зігріти (не відкритим вогнем!) паливний фільтр, де найчастіше ДТ і замерзає;

Проблеми з свічками. На бензиновому моторі можуть бути винні старі свічки запалювання, на дизельному – свічки розжарювання, які геть вийшли з ладу. Перші можна почистити та відрегулювати зазор (якщо є змога їх викрутити), другі слід замінити;

Замерз паливопровід. Ситуація можлива за наявності вологи в неякісному бензині чи ДТ у паливній системі, де утворюється крижана пробка. Іноді причина у воді, яка перетворилася на лід у баку навколо паливного насосу. Ситуацію можна вирішити, відігрівши машину у теплі – в теплому боксі чи на автомийці. Щоб не допускати накопичення у паливній системі води, заливайте в бак спеціальний препарат.

Як правильно заводити двигун в мороз

В першу чергу маємо на увазі те, що називають холодним стартом, тобто коли двигун відпочивав кілька годин і давно має мінусову температуру. І алгоритм запуску двигуна в мороз має бути таким:

Ще не увімкнувши запалення, перевірте, щоб усі кнопки на торпедо були у стані "вимкнено". Якщо акумулятор підсаджений, додатковий потужний споживач завадить запустити мотор;

Не тримайте даремно гальмівну педаль (якщо дозволяє конструкція машини), бо стоп-сигнали споживають багато електроенергії;

На машині з "механікою" поставте важіль коробки в нейтраль і тримайте зчеплення у натиснутому стані. Якщо у вас АКП, положення селектора може бути P або N;

Увімкнувши запалення, не поспішайте вмикати стартер, дайте паливному насосу кілька секунд на створення тиску в магістралі;

Стартер вмикайте на 3 – 5 секунд. Коли почнуться перші спалахи в циліндрах, не вимикайте його;

Якщо двигун не запустився, повторюйте спробу приблизно через 5 – 10 секунд, щоб батарея трохи відновилась після відбору великої потужності;

Коли мотор запрацює, не поспішайте відпускати зчеплення, витримайте кілька секунд і робіть це плавно, щоб густа мерзла олива в коробці-"механіці" не зупинила двигун, різко навантаживши його.

Коротко

Коли двигун запуститься, не поспішайте відразу вирушати на ваш маршрут – переконайтесь, що мотор працює достатньо впевнено. Але до робочої температури прогрівати машину на холостому ходу не варто. Тим більше, що багато які моделі найостанніших поколінь взагалі немає сенсу прогрівати, стоячи на місці.

В принципі кожен двигун в рази швидше прогріється під час руху, коли в циліндрах спалюється багато пального. Але з іншого боку, остерігайтеся виїздити на слизьку дорогу при геть холодному двигуні, коли він ще працює на підвищених обертах – так машина більше схильна до буксування і заносів ведучої осі.