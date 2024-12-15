Пришла зима: как правильно заводить машину в мороз

Современному автомобилю европейские морозы не страшны - однако при условии, что он вполне исправен. Но далеко не каждый украинский водитель может поручиться, что его машина в порядке на все сто процентов. Автожурналисты rbc.ua рассказывают, как неправильными действиями не спровоцировать дополнительные проблемы при запуске машины в мороз.

Если за кормой автомобиля разматывается уже вторая-третья сотня тысяч километров пробега, бывает достаточно одной-единственной ошибки водителя, чтобы еще вчера "идеальная" машина одним морозным утром напрочь отказалась заводиться. Поговорим об этом ниже, но сначала - несколько причин утренних неурядиц: проблем с холодным стартом будет меньше, если водитель будет понимать суть процессов, которые при этом происходят.

Почему двигатель не заводится

Причиной утренней забастовки двигателя не всегда является откровенная неисправность, часто это одно из проявлений износа деталей, нарушенной регулировки или результат неправильных действий водителя.

Села аккумуляторная батарея. Ее придется зарядить, как временный вариант - прикурить от другой машины;

Замерзло (парафинизировалось) дизельное топливо. Такое может произойти, если у вас в баке оказалось летняя солярка. Заливать в бак присадку-антигель поздно - машину надо ставить в теплый бокс на отогрев. Как вариант - попробуйте согреть (не открытым огнем!) топливный фильтр, где чаще всего ДТ и замерзает;

Проблемы со свечами. На бензиновом моторе могут быть виноваты старые свечи зажигания, на дизельном - свечи накаливания, которые напрочь вышли из строя. Первые можно почистить и отрегулировать зазор (если есть возможность их выкрутить), вторые следует заменить;

Замерз топливопровод. Ситуация возможна при наличии влаги в некачественном бензине или ДТ в топливной системе, где образуется ледяная пробка. Иногда причина в воде, которая превратилась в лед в баке вокруг топливного насоса. Ситуацию можно решить, отогрев машину в тепле - в теплом боксе или на автомойке. Чтобы не допускать накопления в топливной системе воды, заливайте в бак специальный препарат.

Как правильно заводить двигатель в мороз

В первую очередь имеем в виду то, что называют холодным стартом, то есть когда двигатель отдыхал несколько часов и давно имеет минусовую температуру. И алгоритм запуска двигателя в мороз должен быть таким:

Еще не включив зажигание, проверьте, чтобы все кнопки на торпедо были в состоянии "выключено". Если аккумулятор подсажен, дополнительный мощный потребитель помешает запустить мотор;

Не держите зря тормозную педаль (если позволяет конструкция машины), потому что стоп-сигналы потребляют много электроэнергии;

На машине с "механикой" поставьте рычаг коробки в нейтраль и держите сцепление в нажатом состоянии. Если у вас АКП, положение селектора может быть P или N;

Включив зажигание, не спешите включать стартер, дайте топливному насосу несколько секунд на создание давления в магистрали;

Стартер включайте на 3 - 5 секунд. Когда начнутся первые вспышки в цилиндрах, не выключайте его;

Если двигатель не запустился, повторяйте попытку примерно через 5 - 10 секунд, чтобы батарея немного восстановилась после отбора большой мощности;

Когда мотор заработает, не спешите отпускать сцепление, выдержите несколько секунд и делайте это плавно, чтобы густое мерзлое масло в коробке-"механике" не остановило двигатель, резко нагрузив его.

Коротко

Когда двигатель запустится, не спешите сразу отправляться на ваш маршрут - убедитесь, что мотор работает достаточно уверенно. Но до рабочей температуры прогревать машину на холостом ходу не стоит. Тем более, что многие модели самых последних поколений вообще нет смысла прогревать, стоя на месте.

В принципе каждый двигатель в разы быстрее прогреется во время движения, когда в цилиндрах сжигается много горючего. Но с другой стороны, остерегайтесь выезжать на скользкую дорогу при совсем холодном двигателе, когда он еще работает на повышенных оборотах - так машина больше подвержена буксованию и заносам ведущей оси.