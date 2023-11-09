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Прийшла справжня зима. Карпати замітає снігом (фото)

Фото: Карпати замітає снігом 9 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 9 листопада, Карпати помітили снігом. Там почалася справжня завірюха.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, ДСНС України.

"Станом на 08:00, 09.11.2023 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, вітер південний 6 м/с, температура повітря -5°С.Видимість обмежена", - йдеться в повідомленні рятувального посту.

Судячи з фото, в Карпати прийшла справжня зима.

В Карпати прийшла справжня зима 9 листопада (facebook.com/chornogora.rescue112)

Рятувальники застерігають, якщо плануєте похід в гори, враховуйте погодні умови. 

Сніг в Україні

Нагадаємо, сніг та мороз для Карпат - не нове явище. Так, у понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз. А 10 жовтня на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах випав сніг. Крім того, українські гори замело і 16 жовтня, а 17 жовтня там можна було спостерігати справжню завірюху. 

Зазначимо, що 21 жовтня прогнозувався сніг в Україні і не лише у Карпатах. Та 21 жовтня сніг так і не випав.

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