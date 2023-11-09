RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пришла настоящая зима. Карпаты заметает снегом (фото)

Фото: Карпаты заметает снегом 9 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 9 ноября, Карпаты заметает снегом. Там началась настоящая вьюга.

Детальнее - в материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались источники: Черногорский горный поисково-спасательный пост, ГСЧС Украины.

"По состоянию на 08:00, 09.11.2023 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер южный 6 м/с, температура воздуха -5°С. Видимость ограничена", - говорится в сообщении спасательного поста.

Судя по фото, в Карпаты пришла настоящая зима.

В Карпаты пришла настоящая зима 9 ноября (facebook.com/chornogora.rescue112)

Спасатели предостерегают, если планируете поход в горы, учитывайте погодные условия.

Снег в Украине

Напомним, снег и мороз для Карпат - не новое явление. Так, в понедельник, 9 октября, в Карпатах грянул мороз. А 10 октября на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах выпал снег. Кроме того, украинские горы замело и 16 октября, а 17 октября там можно было наблюдать настоящую вьюгу. 

Отметим, что 21 октября прогнозировался снег в Украине и не только в Карпатах. Но 21 октября снег так и не выпал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине