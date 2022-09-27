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Прийом заявок на виплату допомоги від міжнародних організацій припинили: в чому причина

Фото: заявки на виплату допомоги від міжнародних організацій більше не приймають (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Громадяни України вже подали понад 10 млн заявок на виплату грошової допомоги. Через це тимчасово припиняється збір заявок на платформі єДопомога для детального їх опрацювання та передачі до міжнародних організацій для подальшої виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

"На жаль, ресурси міжнародних організацій обмежені, саме тому Мінсоцполітики докладає максимальних зусиль задля збільшення кількості міжнародних організацій, що можуть надати грошову допомогу українцям, які постраждали від війни", - йдеться в повідомленні.

Після підтвердження готовності фінансової підтримки зі сторони міжнародних організацій, прийом заявок буде відновлено, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, на сьогодні 2 545 645 осіб включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій, в тому числі УВКБ ООН, задля виплати грошової допомоги, з яких 901 052 особи вже отримали грошову допомогу.

Допомога виплачується в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців.

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Міністерство соціальної політики