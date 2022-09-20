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Допомогу від ООН отримають ще 130 тисяч українців

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Україна, Вівторок 20 вересня 2022 15:54
Допомогу від ООН отримають ще 130 тисяч українців Фото: допомогу ООН отримають 130 тисяч пенсіонерів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики передало Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців список заяв для виплати грошової допомоги 130 000 особам. Серед них люди уразливих категорій - пенсіонери, які не є переселенцями, але потребують підтримки, які зареєстрували заявку на грошову допомогу від міжнародних організацій на платформі єДопомога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Як зазначили в прес-службі, це вже третій список, наданий управлінню верховного комісара ООН у справах біженців. По списку переданих заяв 12 травня та 26 червня вже було виплачено грошову допомогу 143 338 особам.

У Мінісоцполітики звертають увагу, що після передачі списків на виплату міжнародні організації проводять додаткову перевірку щодо дедублікації виплат.

Для отримання грошової допомоги особам, які відповідають критеріям, необхідно зареєструватися на платформі єДопомога. Ця гуманітарна платформа має три напрями підтримки українців: державна, волонтерська та міжнародна. єДопомога міжнародна надає можливість залишити заявку на фінансову підтримку від міжнародних організацій. Зі свого боку, Мінсоцполітики проводить верифікацію даних заявника, використовуючи наявні державні інформаційні реєстри та бази даних, що дозволяє отримувати перевірену інформацію про особу.

На сьогодні 2 545 645 осіб включено до списків, переданих Мінсоцполітики до різних міжнародних організацій, в тому числі УВКБ ООН, задля виплати грошової допомоги, з яких 901 052 особи вже отримали грошову допомогу.

Допомога виплачується в розмірі 2 220 гривень на кожного члена сім'ї на місяць протягом трьох місяців.

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Міністерство соціальної політики
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