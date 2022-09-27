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Прием заявок на выплату помощи от международных организаций прекратили: в чем причина

Фото: заявки на выплату помощи от международных организаций больше не принимают (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Граждане Украины уже подали более 10 млн заявок на выплату денежной помощи. Поэтому временно прекращается сбор заявок на платформе єДопомога для детальной их обработки и передачи в международные организации для последующих выплат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

"К сожалению, ресурсы международных организаций ограничены, именно поэтому Минсоцполитики прилагает максимальные усилия для увеличения количества международных организаций, которые могут предоставить денежную помощь украинцам, пострадавшим от войны", - говорится в сообщении.

После подтверждения готовности финансовой поддержки со стороны международных организаций прием заявок будет возобновлен, отметили в пресс-службе.

Напомним, на сегодняшний день 2 545 645 человек включены в списки, переданные Минсоцполитики в различные международные организации, в том числе УВКБ ООН, для выплаты денежной помощи, из которых 901 052 человека уже получили денежную помощь.

Помощь выплачивается в размере 2220 гривен на каждого члена семьи в месяц в течение трех месяцев.

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