UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прийняв на себе основний удар. Маляр пояснила необхідність оборони Бахмута

Фото: заступник міністра оборони Ганна Маляр (facebook.com ganna maliar)
Автор: Каріна Левицька

Бахмут взяв на себе основний удар російських військових на сході України, залишити місто означає допустити ворога в глиб країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони Ганни Маляр в ефірі телемарафону.

"Ворог саме в Бахмуті сконцентрував основні свої зусилля, тому і ми повинні там у відповідь концентрувати свої для того, щоб зупиняти ворога. Фактично Бахмут на себе прийняв зараз на Сході основний удар збройних сил ворога і їхніх приватних армій", - пояснила Маляр.

Вона додала, що, якби українські захисники не обороняли Бахмут, росіяни просувались би вглиб нашої території.

"Тому значення оборони Бахмута треба розуміти в такому контексті", - підкреслила Маляр.

Заступниця міністра додала, що окупанти не припиняють спроб повністю взяти місто під контроль. Оскільки ЗСУ вже знищили велику кількість найманців ПВК "Вагнера", росіяни почали підтягувати десантні, штурмові підрозділи.

Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський відповів, чи можливий вихід ЗСУ з міста.

Крім того, раніше Маляр повідомляла, що бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутГанна Маляр