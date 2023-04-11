Прийняв на себе основний удар. Маляр пояснила необхідність оборони Бахмута

"Ворог саме в Бахмуті сконцентрував основні свої зусилля, тому і ми повинні там у відповідь концентрувати свої для того, щоб зупиняти ворога. Фактично Бахмут на себе прийняв зараз на Сході основний удар збройних сил ворога і їхніх приватних армій", - пояснила Маляр.

Вона додала, що, якби українські захисники не обороняли Бахмут, росіяни просувались би вглиб нашої території.

"Тому значення оборони Бахмута треба розуміти в такому контексті", - підкреслила Маляр.

Заступниця міністра додала, що окупанти не припиняють спроб повністю взяти місто під контроль. Оскільки ЗСУ вже знищили велику кількість найманців ПВК "Вагнера", росіяни почали підтягувати десантні, штурмові підрозділи.

Нагадаємо, днями український президент Володимир Зеленський відповів, чи можливий вихід ЗСУ з міста.

Крім того, раніше Маляр повідомляла, що бої за Бахмут стали найдорожчими для Росії за весь час повномасштабної війни.

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