Принял на себя основной удар. Маляр объяснила необходимость обороны Бахмута

"Враг именно в Бахмуте сконцентрировал основные свои усилия, поэтому и мы должны там ответить концентрировать свои для того, чтобы останавливать врага. Фактически Бахмут на себя принял сейчас на Востоке основной удар вооруженных сил врага и их частных армий", - пояснила Маляр.

Она добавила, что если бы украинские защитники не обороняли Бахмут, россияне продвигались бы вглубь нашей территории.

"Поэтому значение обороны Бахмута следует понимать в таком контексте", - подчеркнула Маляр.

Замминистра добавила, что оккупанты не прекращают попыток полностью взять город под контроль. Поскольку ВСУ уже уничтожили большое количество наемников ЧВК "Вагнера", россияне начали подтягивать десантные, штурмовые подразделения.

Напомним, на днях украинский президент Владимир Зеленский ответил, возможен ли выход ВСУ из города.

Кроме того, ранее Маляр сообщала, что бои за Бахмут стали самыми дорогими для России за все время полномасштабной войны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.