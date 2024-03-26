Прийняття спадщини в Україні. Що змінилось у правилах у 2024 році

Зміни у відкритті спадщини

Основні зміни торкнулися статті 1221 Цивільного Кодексу України, в якій визначається місце відкриття спадщини.

У новій редакції вказано, що місцем відкриття спадщини тепер є останнє місце проживання спадкодавця. У випадку, якщо воно невідоме, то місцем відкриття спадщини будуть вважати місце перебування або нерухомого майна чи його основної частини, а за відсутності нерухомого майна - місцезнаходження основної частини рухомого майна.

У випадку, якщо останнє місце проживання спадкодавця на території іноземної держави, то місце відкриття спадщини визначається відповідно до Закону України "Про міжнародне приватне право".

Що робити, якщо смерть настала на непідконтрольній території

У законодавстві тепер введено спеціальні правила щодо оформлення спадкових прав у період воєнного стану.

Тепер, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт, на території якого органи державної влади тимчасово не здійснюють, то заяви про прийняття спадщини та інші заяви щодо спадщини подаються нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини.

Дане правило також діє до спадщини, місцем відкриття якої є населений пункт, розташований на тимчасово окупованій території України, протягом усього періоду тимчасової окупації, а також шість місяців після завершення тимчасової окупації.

Якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт або території, зазначені вище, а також у разі заведення спадкової справи не за місцем відкриття спадщини до набрання чинності закону, вчинення нотаріальних дій щодо спадщини та спільного майна подружжя в межах спадкової справи здійснюється за місцем подання першої заяви щодо спадщини.

"Якщо місцем подання першої заяви є населений пункт або території, які були зазначені вище, відповідні нотаріальні дії вчиняються за місцем подання першої заяви про видачу свідоцтва в населеному пункті або на території, що не зазначені в попередньому пункті", - сказано у повідомленні.

Особливості обчислення строків при спадкуванні в умовах воєнного стану

У новому законодавстві встановлено особливості щодо обчислення строків при спадкуванні на території України на час дії воєнного стану та протягом двох років з дня його припинення або скасування.

Нагадаємо, за загальним правилом для прийняття спадщини цивільним законодавством встановлено строк у 6 місяців з дня смерті особи. Однак у випадку, якщо смерть фізичної особи зареєстрована пізніше ніж через один місяць з дня смерті такої особи, то строки, визначені ЦК України щодо спадкування, обчислюються з дня державної реєстрації смерті спадкодавця.

Наприклад, особа померла 01.09.2023, смерть зареєстровано 25.11.2023. У цьому випадку строк 6 місяців, зокрема, для прийняття або відмови від прийняття спадщини, відліковується, починаючи з 25.11.2023.

Таким чином, основні зміни у порядку оформлення спадщини забезпечують права громадян в умовах воєнного стану і дають можливість у найкращий спосіб забезпечити захист прав спадкоємців.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з'явилася нова схема для шахрайства. Українцям пропонують отримати "спадщину з-за кордону".

Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.

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