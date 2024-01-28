ua en ru
Нд, 28 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців попереджають про нову схему шахраїв зі "спадщиною з-за кордону": подробиці

Україна, Неділя 28 січня 2024 12:18
UA EN RU
Українців попереджають про нову схему шахраїв зі "спадщиною з-за кордону": подробиці Архівне фото: Українців попереджають про нову схему шахраїв зі "спадщиною з-за кордону" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні з'явилася нова схема для шахрайства. Українцям пропонують отримати "спадщину з-за кордону".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Донецької області.

Зазначається, що в Сумській області до правоохоронців звернулася 71-річна жінка. У соціальній мережі їй написала іноземка, щоб залишити у спадок 500 000 євро.

Однак, під час оформлення "спадщини" виникли труднощі. Жінку попросили перерахувати гроші за ліцензію, страховку, реєстраційний внесок і навіть штраф. Так пенсіонерка переказала зловмисникам 655 000 грн.

За фактом шахрайства поліція відкрила кримінальне провадження.

Поліція дала поради українцям

  • Не довіряйте незнайомцям;
  • Не перераховуйте їм гроші та не повідомляйте особисті дані.

"Бережіть себе та не дайте себе обдурити", - додали правоохоронці.

Шахрайство в Україні

Нагадаємо, жертвами шахраїв з початку повномасштабного вторгнення стали 11% українців. Згідно з опитуванням НБУ, майже третина жертв шахраїв втратили від їх дій близько 500 гривень, ще чверть опитаних втратила понад 5 000 гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, шахраї здебільшого працюють в Інтернеті. Що стосується суми збитків від незаконних дій, 94% припадає на мережу Інтернет, 4% - на торговельну мережу та 2% - на банкомати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
аферисти шахраї
NEWS
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
Тарифи, пенсії та субсидії: чи чекати на зміни в лютому
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії