"Приїдуть без віз, як у 1945-му": Медведєв відкрито пригрозив ЄС військовим вторгненням

У своєму повідомленні в соціальних мережах він назвав Каллас "білявою щуркою" та заявив, що російські військові "можуть увійти без віз, якщо захочуть - як у 1812 чи 1945 роках", висловлюючи іронічне ставлення до намірів Євросоюзу.

Свій допис він завершив привітанням із Днем захисника Вітчизни.

Заява Медведєва з’явилася того ж дня, коли в ЄС розглядали нові санкції проти Росії.

Предмет критики

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що разом із Єврокомісією працюють над механізмом, який не дозволить сотням тисяч колишніх російських військових вільно в’їжджати до Шенгенської зони.

"Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти пересувалися нашими вулицями", - наголосила вона.

Медведєв, коментуючи плани обмежити пересування російських військових у Європі, назвав ці дії "втратою для наших бійців" та заявив, що вони нібито завжди знайдуть спосіб потрапити до ЄС, навіть без віз, порівнявши ситуацію з історичними вторгненнями 1812 та 1945 років.

Ця заява підкреслює різку реакцію Кремля на санкції та обмеження ЄС, водночас демонструючи подальшу ескалацію риторики з боку російського керівництва щодо Європи та України.