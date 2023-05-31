Прийдуть особисто. У Зеленського висміяли оголошення РФ у розшук Залужного та Сирського

Так, він назвав оголошення міністерством внутрішніх справ країни-агресора в розшук українських генералів "днем відкритих дверей" у спеціальних лікарських закладах.

"Мені здається, що і Сирський, і Залужний особисто прийдуть до тих людей, які це написали, і поставить їм певні питання під час зустрічі", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що при такій зустрічі "будуть нюанси", і "нехай вони трохи почекають".

За словами Подоляка, всі оголошення, які зараз робить РФ, вже "абсолютно, остаточно дискредитують Росію як країну, яка має хоча б якусь краплю адекватності".

"Розшук у РФ" українських генералів

Міністерство внутрішніх справ РФ 30 травня оголосило у розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, якому слідчий комітет країни-агресора нібито заочно висунув звинувачення в "обстрілі мирного населення та цивільних об'єктів Донбасу".

Також російське МВС оголосило у розшук і командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського нібито за статтею їх Кримінального кодексу, проте якої конкретно - у відомстві не уточнили.

Пізніше російські правоохоронці вирішили оголосити у розшук і командувача Об'єднаних Сил ЗСУ, генерала Сергія Наєва. І теж не розкрили, за якою саме статтею КК РФ

Своєю чергою заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зазначила, що такі оголошення РФ у розшук наших генералів є одним із прийомів інформаційної війни.