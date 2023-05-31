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Придут лично. У Зеленского высмеяли объявления РФ в розыск Залужного и Сырского

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

РФ своим объявлением в розыск главнокомандующего Вооруженных сил Украины генерала Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками генерала Александра Сырского дискредитирует себя как страну без капли адекватности.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Так, он назвал объявления министерством внутренних дел страны-агрессора в розыск украинских генералов "днем открытых дверей" в специальных лекарственных учреждениях.

"Мне кажется, что и Сырский, и Залужный лично придут к тем людям, которые это написали, и зададут им определенные вопросы при встрече", - сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП добавил, что при такой встрече "будут нюансы", и "пусть они подождут немного".

По словам Подоляка, все объявления, которые сейчас делает РФ, уже "абсолютно, окончательно дискредитируют Россию как страну, имеющую хотя бы какую-нибудь каплю адекватности".

"Розыск в РФ" украинских генералов

Министерство внутренних дел РФ 30 мая объявило в розыск главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, которому следственный комитет страны-агрессора якобы заочно предъявил обвинение в "обстреле мирного населения и гражданских объектов Донбасса".

Также российское МВД объявило в розыск и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского якобы по статье их Уголовного кодекса, однако какой конкретно - в ведомстве не уточнили.

Позже российские правоохранители решили объявить в розыск и командующего Объединенными Силами ВСУ, генерала Сергея Наева. И тоже не разкрыли, по какой именно статье УК РФ

В свою очередь заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что такие объявления РФ в розыск наших генералов является одним из приемов информационной войны.

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Российская ФедерацияВалерий ЗалужныйВойна России против УкраиныМихаил Подоляк