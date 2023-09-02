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Прийде свіже повітря. Синоптики розповіли про погоду в Україні сьогодні

Фото: синоптики розповіли про погоду в Україні 2 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 2 вересня, в Україні буде відчутно свіжіше, свій внесок у зниження температури явно внесуть опади, які пройдуть у західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"Початок осені, вересень - дебютант нарешті принесе свіже повітря, без спеки", - розповіла вона.

За даними Укргідрометцентра, вдень у західних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.

"На решті території без опадів", - додали синоптики.

При цьому температура повітря буде змінюватись на більшості території України вдень в межах 22-27°, а на півдні та сході країни - в межах 25-30°.

Яка погода буде у неділю?

Як розповіла Діденко, 3 вересня в західних областях дощі та грози обіцяють сильнішу активність, місцями очікуються навіть зливи та град.

"Дійдуть опади в неділю також до Вінницької, Житомирської, Київської областей. На решті території втримається суха погода", - констатувала синоптик.

Температура повітря завтра становитиме +20-26°, на півдні та південному сході до +29°, а у західних областях навіть подекуди +18-20°.

Підсумки серпня 2023

У серпні 2023 року у Києві було встановлено 12 погодних рекордів. 11 із них було зафіксовано в останні дні місяця - з 27 по 30 серпня. Крім того, у рейтингу найтепліших, серпень 2023 року посів друге місце. Також останній місяць літа увійшов до десятки найсухіших з 1891 року. При цьому найхолодніше в столиці було 10 серпня, а найтепліше - 29 серпня.

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