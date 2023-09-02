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Придет свежий воздух. Синоптики рассказали о погоде в Украине на сегодня

Фото: синоптики рассказали о погоде в Украине 2 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 2 сентября, в Украине будет ощутимо свежее, свою лепту в снижение температуры явно внесут осадки, которые пройдут в западных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Начало осени, сентябрь - дебютант наконец-то принесет свежий воздух, без жары", - рассказала она.

По данным Укргидрометцентра, днем в западных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.

"На остальной территории без осадков", - добавили синоптики.

При этом температура воздуха будет изменяться на большинстве территории Украины днем в пределах 22-27°, а на юге и востоке страны - в пределах 25-30°.

Какая погода будет в воскресенье?

Как рассказала Диденко, 3 сентября в западных областях дожди и грозы обещают более сильную активность, местами ожидаются даже ливни и град.

"Дойдут осадки в воскресенье также до Винницкой, Житомирской, Киевской областей. На остальной территории удержится сухая погода", – констатировала синоптик.

Температура воздуха завтра будет составлять +20-26°, на юге и юго-востоке до +29°, а в западных областях даже кое-где +18-20°.

Итоги августа 2023

В августе 2023 в Киеве было установлено 12 погодных рекордов. 11 из них были зафиксированы в последние дни месяца - с 27 по 30 августа. Кроме того, в рейтинге самых теплых август 2023 занял второе место. Также последний месяц лета вошел в десятку самых сухих с 1891 года. При этом  холоднее всего в столице было 10 августа, а теплее всего - 29 августа.

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