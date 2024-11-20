Прийде справжня сувора зима. Синоптики дали прогноз на сьогодні та завтра в Україні

"20 листопада в західних областях помірний, на Закарпатті значний дощ, в Карпатах значний сніг з хуртовинами", - розповіли синоптики.

Температура впродовж доби 3-8° тепла в Карпатах 0-6° морозу. На решті території країни без істотних опадів, температура вночі близько 0°, вдень 8-13° тепла.

Якою буде погода у четвер?

21 листопада очікується ускладнення погоди в більшості областей: пройдуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у західних та північних областях на дорогах ожеледиця, місцями налипання мокрого снігу та ожеледь.

"Температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 4-10° тепла, у південній частині та східних областях впродовж доби плюс 8-15°", - зазначили в "Укргідрометцентрі".

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у середу та четвер пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат 25-30 м/с.