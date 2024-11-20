Придет настоящая суровая зима. Синоптики дали прогноз на сегодня и завтра в Украине

"20 ноября в западных областях умеренный, на Закарпатье сильный дождь, в Карпатах сильный снег с метелями", - рассказали синоптики.

Температура в течение суток 3-8° тепла в Карпатах 0-6° мороза. На остальной территории страны без существенных осадков, температура ночью около 0°, днем ​​8-13° тепла.

Какая будет погода в четверг?

21 ноября ожидается осложнение погоды в большинстве областей: пройдут умеренные, местами значительные осадки в виде дождя и мокрого снега, в западных и северных областях на дорогах гололедица, местами налипания мокрого снега и гололедица.

"Температура ночью от 3° до 3° мороза, днем ​​4-10° тепла, в южной части и восточных областях в течение суток плюс 8-15°", - отметили в "Укргидрометцентре".

Ветер южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в среду и четверг порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.