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Прийде атмосферний фронт із Польщі. Синоптик дала прогноз на завтра в Україні

Фото: синоптик дала прогноз в Україні на 30 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В суботу, 30 вересня, в Україні буде тепло та сухо. Але ввечері можливі дощі в декількох регіонах, які стануть провісником похолодіння та атмосферного фронту, який прийде вже в неділю, 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook.

"У суботу повсюди в Україні очікується суха тепла погода. Протягом дня +23....+28 градусів", - розповіла вона.

Водночас, за даними синоптика, ввечері "покаже носа" з Польщі атмосферний фронт на Волині, у Львівській області та Закарпатті там можливий незначний дощ. 

У Києві в суботу буде сухо тепло, сонячно, +25 градусів. 

Яка буде погода у неділю?

У неділю, 1 жовтня, прийде холодний атмосферний фронт і зумовить в західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині та в Кропивницькому з районами місцями невеликі дощі.

"На сході, півдні, на Полтавщині та Дніпропетровщині в неділю втримається суха сонячна погода. Температура повітря після тривалого тепла 1 жовтня знизиться, +16....+20 градусів", - розповіла Діденко.

Як зазначила синоптик, з іншого боку, південь, схід, значна частина центру в неділю ще "побудуть серед літніх" - +23.....+28 градусів.

У неділю в столиці побільшає хмар, є ймовірність невеликого дощу.

Нагадаємо, раніше синоптик Діденко розповідала, що дощі слід очікувати в Україні після 3 жовтня, а зниження температури повітря, хоч і без істотних опадів припадає орієнтовно на 1 жовтня.

 

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