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Придет атмосферный фронт из Польши. Синоптик дала прогноз на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз в Украине на 30 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 30 сентября, в Украине будет тепло и сухо. Но вечером возможны дожди в нескольких регионах, которые станут предвестником похолодания и атмосферного фронта, который придет уже в воскресенье, 1 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"В субботу повсюду в Украине ожидается сухая теплая погода. В течение дня +23...+28 градусов", - рассказала она.

В то же время, по данным синоптика, вечером "покажет нос" из Польши атмосферный фронт на Волыни, во Львовской области и Закарпатье, там возможен незначительный дождь.

В Киеве в субботу будет сухо тепло, солнечно, +25 градусов.

Какая будет погода в воскресенье?

В воскресенье, 1 октября, придет холодный атмосферный фронт и обусловит в западных, северных областях, Винницкой, Черкасской и Кропивницком с районами местами небольшие дожди.

"На востоке, юге, на Полтавщине и Днепропетровщине в воскресенье удержится сухая солнечная погода. Температура воздуха после длительного тепла, 1 октября снизится, +16...+20 градусов", - рассказала Диденко.

Как отметила синоптик, с другой стороны, юг, восток, значительная часть центра в воскресенье еще "побудут среди летних" - +23.....+28 градусов.

В воскресенье в столице станет больше облаков, есть вероятность небольшого дождя.

Напомним, ранее синоптик Диденко рассказывала, что дожди следует ожидать в Украине после 3 октября, а снижение температуры воздуха, хотя и без существенных осадков приходится ориентировочно на 1 октября.

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