Прийде атмосферний фронт з Європи. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Так, сьогодні над територією України продовжить панувати холодне повітря, тож температура майже не зміниться.

"Переважатиме погода без опадів, проте вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт, який зумовить на півночі та північному заході країни збільшення хмарності та невеликий сніг", - розповіли синоптики.

На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та Одещині від 2° морозу до 3° тепла.

Погода у Києві та області

Вдень хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.

Погода в Україні 19 лютого (facebook.com/UkrHMC)