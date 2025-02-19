Прийде атмосферний фронт з Європи. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Сьогодні вдень, 19 лютого, в Україну зайде атмосферний фронт з північного заходу Європи. Тому погода буде відповідною.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентра".
Так, сьогодні над територією України продовжить панувати холодне повітря, тож температура майже не зміниться.
"Переважатиме погода без опадів, проте вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт, який зумовить на півночі та північному заході країни збільшення хмарності та невеликий сніг", - розповіли синоптики.
На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.
Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та Одещині від 2° морозу до 3° тепла.
Вдень хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.
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