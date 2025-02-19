UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Прийде атмосферний фронт з Європи. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні вдень, 19 лютого, в Україну зайде атмосферний фронт з північного заходу Європи. Тому погода буде відповідною.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз "Укргідрометцентра".

Так, сьогодні над територією України продовжить панувати холодне повітря, тож температура майже не зміниться.

"Переважатиме погода без опадів, проте вдень з північного заходу Європи переміститься атмосферний фронт, який зумовить на півночі та північному заході країни збільшення хмарності та невеликий сніг", - розповіли синоптики.

На дорогах, крім Закарпаття та крайнього півдня, місцями ожеледиця.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вдень 1-6° морозу, на Закарпатті та Одещині від 2° морозу до 3° тепла.

Погода у Києві та області

Вдень хмарно, невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 1-6° морозу; у Києві вдень 1-3° морозу.
Погода в Україні 19 лютого (facebook.com/UkrHMC)

Зимові бурі у США

Щонайменше дев’ять людей загинули внаслідок останньої хвилі суворої зимової погоди в США. Зокрема, у штаті Кентуккі 8 осіб стали жертвами повені, спричиненої сильними дощами, які затопили дороги.

Детальніше про погоду на поточний робочий тиждень в Україні - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніПогода в КиєвіПогода на день