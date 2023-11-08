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"Привнесе війну в блок". Угорщина злякалася членства України у Євросоюзі

Фото: Петер Сіярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорщина вважає, що Україна не може стати членом Європейського Союзу до завершення війни з Росією. Це нібито "привнесе війну до блоку".

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Portfolio.

Угорський чиновник розповів, що в результаті вступу України війна "увійде до Євросоюзу, чого ніхто не хоче", тож країна нібито не може бути прийнята до ЄС до настання миру.

Сіярто звинуватив Україну в тому, що в нашій країні "порушують принципи Євросоюзу щодо національних меншин".

"Оскільки Європейська комісія також вважає, що Україна не виконала умови для членства, ми не вважаємо своєчасними будь-які подальші кроки у переговорах щодо вступу з Україною", - додав він.

При цьому глава МЗС Угорщини підтримав обговорення майбутньої політики Євросоюзу щодо України.

"Україна перебуває у стані війни, і ми бачимо, що не дотримується ні свобода ЗМІ, ні свобода слова, і ми бачимо, що не проводяться вибори. Очевидно, що для інститутів або держав-членів Європейського союзу було б абсурдно оцінювати те, як функціонують інститути правової держави в Україні за таких умов", - заявив міністр.

У ЄС не згодні з такою позицією

Варто зауважити, що посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова сьогодні, 8 листопада, в ефірі телемарафону заявила про те, що очікує рішення про відкриття переговорів щодо членства України вже в грудні.

"Це Європейський союз, у ньому 27 держав-членів, і рішення вимагають одностайності. Іноді це важко. Але я маю всі очікування, що це буде одноголосне рішення на вашу користь у грудні. Тому що ви справді виконали надзвичайну роботу", - наголосила вона.

Звіт Єврокомісії

Нагадаємо, сьогодні, 8 листопада, Єврокомісія оприлюднила звіт про прогрес України та інших країн-претендентів на шляху до членства у Євросоюзі. Зокрема, відомство рекомендувало розпочати переговори щодо вступу з Україною.

Для того, щоб такі переговори розпочалися, потрібен консенсус усіх 27 країн-членів ЄС. Очікується, що лідери держав розглянуть це питання на саміті 14 грудня.

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