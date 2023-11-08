"Привнесет войну в блок". Венгрия испугалась членства Украины в Евросоюзе

Венгерский чиновник рассказал, что в результате вступления Украины война "войдет в Евросоюз, чего никто не хочет", поэтому страна якобы не может быть принята в ЕС до наступления мира.

Сийярто обвинил Украину в том, что в нашей стране "нарушают принципы Евросоюза, которые касаются национальных меньшинств".

"Поскольку Европейская комиссия также считает, что Украина не выполнила условия для членства, мы не считаем своевременными какие-либо дальнейшие шаги в переговорах о вступлении с Украиной", - добавил он.

При этом глава МИД Венгрии поддержал обсуждение будущей политики Евросоюза в отношении Украины.

"Украина находится в состоянии войны, и мы видим, что не соблюдается ни свобода СМИ, ни свобода слова, и мы видим, что не проводятся выборы. Очевидно, что для институтов или государств-членов Европейского союза было бы абсурдно оценивать то, как функционируют институты правового государства в Украине в таких условиях", - заявил министр.

В ЕС не согласны с такой позицией

Стоит заметить, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова сегодня, 8 ноября, в эфире телемарафона заявила о том, что ожидает решение об открытии переговоров насчет членства Украины уже в декабре.

"Это Европейский союз, в нем 27 государств-членов, и решения требуют единодушия. Иногда это трудно. Но я имею все ожидания, что это будет единогласное решение в вашу пользу в декабре. Потому что вы действительно выполнили чрезвычайную работу", - подчеркнула она.

Отчет Еврокомиссии

Напомним, сегодня, 8 ноября, Еврокомиссия обнародовала отчет о прогрессе Украины и других стран-претендентов на пути к членству в Евросоюзе. В частности, ведомство рекомендовало начать переговоры о вступлении с Украиной.

Для того, чтобы такие переговоры начались, необходим консенсус всех 27 стран-членов ЕС. Ожидается, что лидеры государств рассмотрят этот вопрос на саммите 14 декабря.