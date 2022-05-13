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Привлекли наиболее влиятельных посредников: Зеленский о сложных переговорах с РФ по "Азовстали"

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Украина не прекращает попытки спасти из Мариуполя и завода "Азовсталь" всех наших людей. Сейчас продолжаются сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии - вывозе тяжелораненых и медиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время видеообращения.

"Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли для соответствующих переговоров всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками", - заявил глава государства.

Напомним, бойцы полка "Азов" продолжают выбивать российских оккупантов с ранее захваченных ими позиций на территории "Азовстали". В сети показали видео одного из боев.

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар заявил, что гражданские смогли покинуть заблокированный "Азовсталь". При этом на территории завода продолжаются локальные бои.

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Владимир ЗеленскийАзовсталь